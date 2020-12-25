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First taste: Delamotte Blanc de Blancs 2012

Decanter tastes Delamotte's newest vintage release since 2008, the Blanc de Blancs 2012 as well as the 1999 vintage and non-vintage of the same style.
Amy Wislocki Amy Wislocki

Delamotte has marked its 260th anniversary with the release of its 2012 vintage blanc de blancs, a triumph over adversity in the context of the apocalyptic weather conditions that Champagne suffered until the summer of that vintage.

The first vintage release since 2008, the wine is one of just four cuvées in Delamotte’s range – the others being the Brut NV, the blanc de blancs NV and the rosé NV.

Scroll down for the tasting notes and scores of Delamotte’s Blanc de Blancs 2012, 1999 and NV

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