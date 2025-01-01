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Matt Walls: My top 10 wines of 2024

Decanter's Rhône expert reflects back on this year's tasting highlights to reveal his most memorable wines of 2024.
Matt Walls Matt Walls

What feeling does an exceptional wine create when you drink it? It’s difficult to answer, as the greatest bottles give rise to all sorts of different sensations, insights and emotions.

It makes writing a ranking of this nature tricky, as not all the wines are being measured on the same scale. Some excel thanks to the pleasure they give, others might capture the spirit of an extraordinary site and certain wines teach us something new.

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Matt Walls’ top 10 Rhône wines of 2024:

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