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MMAD for it: new wines from Tolpuddle and Shaw + Smith team

The partners behind two of Australia’s most recognisable labels have just released three single-vineyard wines from Blewitt Springs in South Australia’s McLaren Vale. Sarah Ahmed finds out more about the project.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

You’re not going mad. MMAD is an acronym of the first names of the partners behind this McLaren Vale project, started in 2021. And they could not be more reassuring.

Michael Hill Smith MW, Martin Shaw, Adam Wadewitz and David LeMire MW are also behind sister-labels Shaw + Smith, up the road in South Australia’s Adelaide Hills, and Tolpuddle Vineyard down in Tasmania.

Scroll down for tasting notes and scores of the three inaugural releases from MMAD Vineyard

MMAD Vineyard: the inaugural releases

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