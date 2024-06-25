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Peter Michael masterclass: DFWE NYC 2024

Peter Michael Winery's Robert Fiore and Decanter’s Napa Valley Correspondent Jonathan Cristaldi presented three vintages of the estate's L’Après-Midi white blend, and five vintages of the Bordeaux-style flagship red Les Pavots during a masterclass at the recent Decanter Fine Wine Encounter in New York City.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

A lot of people often make the mistake of thinking the Peter Michael Winery is located in Napa. The last bastions of vineyards within the northern Napa Valley AVA are on the fringes of the town of Calistoga.

But 10 minutes north of the town’s bustling main drag of tasting rooms, restaurants, and gift shops, a green and white sign emerges along Highway 128, marking the Sonoma County line.

Another three miles north of the county line is the Peter Michael Winery – very much in Sonoma.

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