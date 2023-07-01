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Pieropan Calvarino: Vertical tasting 1987 – 2021

Aldo Fiordelli looks at the factors which make Calvarino one of Italy's most important white wines.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

In Italian, a ‘calvarino’ refers to a little ordeal, in this case a reference to the trials and tribulations of working on the steep slopes and the dark basaltic rock that makes up the soils in this part of the Soave region in Veneto.

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Calvarino by Pieropan has been harvested on its own since 1971 and today amounts to eight hectares of vines (about 70,000 bottles are produced annually). Having recently celebrated 50 vintages, it is the oldest cru bottling of an Italian white wine. ‘This is a very important anniversary for us,’ explains Andrea Pieropan, who represents the fourth generation at Pieropan, together with his brother Dario.

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