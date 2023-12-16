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Soave revolution: The producers and wines to know about

The soils of Italy’s famous white wine vineyards vary dramatically. Producers can now add to their labels the name of the sub-region to help consumers better understand what they are buying, but opinion is split as to whether this is a good thing.
Tom Hyland Tom Hyland

The Italian word soave is most commonly translated as ‘gentle’ or ‘delicate’, and for decades most local producers crafted their wines in this fashion. If you wanted a pleasant sipping wine, Soave fitted the bill, but on the whole, typical examples were not particularly complex or structured for enjoyment beyond four or five years.

Soave to this day is still dominated by simple offerings, as cantina sociale (cooperatives) and large companies lead production, while even many smaller estates seem content to stay the course and not challenge the status quo. Thankfully, however, there are a few dozen artisan producers who realise the distinct qualities of Soave and are proving the potential of this vastly underrated white wine – let’s call this the ‘Soave Revolution’.

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Hyland’s eight top Soave picks from producers shaping the future

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