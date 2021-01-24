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St Hallett Wines: producer profile plus new releases tasted

This South Australian winery is famous for its Old Block Shiraz, among others. But the new chief winemaker tells David Sly about her aim for St Hallett Wines to be recognised as a Barossa Shiraz specialist, by continuing to focus on site-specific releases.
David Sly

A long story tracing the history of South Australia’s Barossa region is integral to the success of St Hallett Wines. And formidable people are key to this story – many are legendary characters in the pantheon of Australian wine.

Early St Hallett winemaker Robert O’Callaghan (now of Rockford Winery) saved historic Shiraz vines from being grubbed during the 1970s and made rich wines celebrating their unique qualities. Larger-than-life raconteur and marketeer ‘Big’ Bob McLean sold the merits of these signature Shirazes to the world. Entwined through a legend of long promotional lunches and great merriment, St Hallett fostered a loyal fan club for its wines, led by Old Block Shiraz.

Scroll down for David Sly’s tasting notes and scores on the latest releases from St Hallett Wines

St Hallett Wines: the latest releases

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