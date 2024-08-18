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Straight to the source: The rise of India’s Sula Vineyards

In just a quarter of a century, Sula Vineyards in Nashik, in tropical central west India, has risen from being just the germ of an idea to selling more than a million cases every year – educating a generation of Indians about wine in the process.
Rupert Millar Rupert Millar

Picture the late-afternoon scene: a glass of pale rosé in hand, I’m relaxing outdoors on an elegant terrace at a world-class vineyard resort.

Bob Dylan is playing on the sound system as cosmopolitan visitors are having fun, taking selfies and tasting the estate’s wines. Below are rows of just-harvested Sauvignon Blanc vines, their leaves fluttering in the warm breeze.

Beyond, on the distant horizon, I can glimpse a lake fringed by steep, jagged mountains. So where might I be? The Cape, California, New Zealand, maybe Canada?

The answer is none of the above. In fact, I’m at Sula Vineyards’ The Source resort in India’s premier wine region of Nashik – about 180km and four hours’ drive east of the bustling megacity that is Mumbai.

The resort is aptly named because this is where Sula Vineyards began its dramatic ascent as a wine company, and also where it has just marked its 25th anniversary.

Scroll down for a taste of Sula’s wines

From the source: Sula wines

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