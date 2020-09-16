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Tenuta di Biserno: Maximising potential

Aldo Fiordelli interviews Tenuta di Biserno CEO, Niccolò Marzichi Lenzi, about the estate's fine wines and how they have coped in 2020...
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

When the moment arrived in 2014 to decide whether or not to start harvest, consultant Michel Rolland said, frankly, ‘you can go back to the beach’. Resident agronomist Ranieri Orsini recalls saying, ‘we can wait to harvest, I think we could pick something interesting over there’.

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