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Tenuta di Trinoro: Producer profile & 18 wines tasted

‘Tenuta di Trinoro is one of those wine estates that’s impossible to pigeonhole,’ says Decanter's Italy editor, James Button, as he takes a closer look at the Tuscan estate.
James Button James Button

Tenuta di Trinoro is one of those wine estates that’s impossible to pigeonhole. Located in the almost deserted rolling hills of Sarteano in the Val d’Orcia in southern Tuscany – a UNESCO World Heritage Site since 2004 – the wines made here represent one man’s struggle (and now his son’s) to make things work in the face of what, at first, must have seemed like insurmountable odds.

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Before Andrea Franchetti’s arrival, the Orcia valley wasn’t considered suitable for vines. There were some scattered ancient Sangiovese vines to be found here and there, but the Val d’Orcia’s rolling hills were, and still are, characterised by fields of crops – cereals and legumes – as well as olive trees and dense woodland.

A taste of Trinoro: Tenuta di Trinoro vertical & others

Tasting notes are in vintage order, youngest to oldest, by wine cuvée.

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