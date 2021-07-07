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The brilliance of Piedmont Barbera wines

A hugely flexible grape variety, producing approachable yet often complex and food-friendly wines from diverse terroirs.
Michaela Morris Michaela Morris

A talent contest of Piedmont’s native grape varieties might well see the top prize going to Nebbiolo. It’s Barbera, however, that gets my vote for congeniality.

Grown throughout Italy, Barbera is among the country’s top 10 most planted grapes. It is also one of the few indigenous Italian varieties succeeding in international soil.

Nevertheless, Barbera’s most significant plantings are in the northwestern region of Piedmont, which provides benchmark examples.

Scroll down to see tasting notes and scores for Michaela Morris’ top 10 Piedmont Barbera wines

Believed to have existed since the Middle Ages, Barbera originated in Alessandria province.

Michaela Morris selects 10 top Piedmont Barbera wines

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