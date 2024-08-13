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Walls’ hidden gems: Domaine de Piéblanc

It's not easy setting up as a winemaker from scratch, especially in the Rhône Valley where tradition and custom are sown deeply into the fabric of the region. But it's not impossible, and Domaine de Piéblanc goes a long way to prove that.
Matt Walls Matt Walls

Domaine JL Chave has been handed down from father to son since 1481. Domaine Alary, in Cairanne, isn’t quite so old – its family of owners has been tending vines since 1692. Domaine de Piéblanc was founded rather more recently: this domaine has just celebrated its 10th anniversary.

‘It’s not a domaine I took over, it’s one I created,’ says the domaine’s owner, Matthieu Ponson. He says there are two reasons for his success. Firstly, ‘I’m not from here,’ he says. And secondly, when he started making wine, ‘I wasn’t a vigneron.’

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Six Domaine de Piéblanc wines to try:

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