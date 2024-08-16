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A place in the sun: The Rhône’s white grapes take root in Australia

Plantings are still small, but white Rhône varieties such as Marsanne, Roussanne and Viognier are flourishing in warm regions Down Under. Matt Walls finds out more and recommends top bottles to try.
Matt Walls Matt Walls

Michael Hall grew up in England, but moved to Australia at the age of 40 to follow his dream of becoming a winemaker. Having settled in Barossa, naturally he turned to Shiraz.

But he wanted to make white wines too. Riesling and Semillon are widespread there, but he opted for a more unusual grape: Roussanne.

Cool climate wines might get more column inches, but, like Southern France, Italy and Greece, Australia makes some delicious whites from warm areas too. Hall is one of many winemakers getting their inspiration from the Rhône.

Scroll down for tasting notes and scores for some of Australia’s best examples of white Rhône grapes

Australian wines from white Rhône grapes to try

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