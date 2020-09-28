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Building a Priorat legacy: Interview with Scala Dei’s Ricard Rofes

Located by the site of a 900-year-old former monastery, Cellers de Scala Dei is a winery immersed in the robust history of Priorat. Sarah Jane Evans MW meets the winemaker who is eloquently telling the region’s story – and paving the way for its future – through its wines...
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

Vineyard visits with Ricard Rofes guarantee car sickness and excitement in equal measure. Car sickness, because we lurch almost vertically up unmade roads, sweeping walkers out of our path and cornering sheer drops. And excitement because of the heart- stopping views.

The reason for the drama is that we are in Priorat. Rofes’ lofty vineyards, belonging to Priorat’s oldest winery, overlook the gloriously isolated valley.

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