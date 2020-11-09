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PREMIUM

Christie’s Hospices de Beaune tasting: 2014 – 2017 vintages

In preparation for the upcoming annual Hospices de Beaune auction, the London-based auctioneer held a special showcase of wines spanning the vintages 2014 - 2017. Andy Howard MW assess the auction's prospects in light of the global pandemic, the expectations of the 2020 vintage and reports on the tasting...
Andy Howard MW Andy Howard MW

The 160th Hospices de Beaune auction takes place on Sunday 15th November. But this annual event will have a very different feel this year, as a result of the pandemic.

Despite initial thoughts that the lack of attendees at the auction (along with other COVID-related issues) might have a severe dampening effect, the overall view seems very bullish for the auction’s prospects.

See Andy Howard MW’s Hospice de Beaune tasting notes and scores

See Andy Howard MW’s Hospice de Beaune 2020 tasting notes and scores

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