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Domaine Michel Lafarge: Tasting three decades of Clos des Chênes

Robin Kick MW reports on a rare tasting comprising two of Domaine Michel Lafarge's Volnay wines including 16 vintages Clos des Chênes spanning 1988 to 2011 and four vintages of Clos du Château des Ducs...
Robin Kick MW Robin Kick MW

In November of most years, Richard Orders, a wine collector based in Hong Kong, generously opens up Burgundy bottles from his extensive collection to share with a select group of like-minded individuals.

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Verticals of one or two vineyards are highlighted from a given domaine and often the producer is present in order to share his or her thoughts, shed light on the harvest conditions or winemaking.

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