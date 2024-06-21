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Domaine Clarence Dillon masterclass: DFWE NYC 2024

The first masterclass of Decanter's 2024 New York City Fine Wine Encounter set the exclusive tone for the day, with attendees tasting 10 wines from celebrated Bordeaux estates Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion and Château Quintus. Decanter's Regional Editor for France, Natalie Earl, who co-hosted the sell-out event, shares the highlights.
Natalie Earl Natalie Earl

Soon after 9am – an hour before doors opened – queues started forming for the Domaine Clarence Dillon masterclass, the first in a stellar programme of guided tastings at Decanter’s third Fine Wine Encounter in New York.

With three vintages each of first-growth Château Haut-Brion, its exquisite neighbour Château La Mission Haut-Brion and the Right Bank property Château Quintus, this sold-out masterclass proved that guests had no qualms about enjoying Bordeaux for breakfast.

Guillaume-Alexandre Marx, commercial director for the Domaine Clarence Dillon portfolio, led attendees through the 10 wines – including the 2021 vintage of white La Clarté de Haut-Brion.

Scroll down for tasting notes and scores of the 10 wines tasted at the Domaine Clarence Dillon masterclass

DFWE NYC 2024: the Domaine Clarence Dillon masterclass wines:

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