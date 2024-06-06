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New Chianti Classico releases in 2024: Top picks for the table and cellar

Michaela Morris selects her favourite wines for quality and value from this year's Chianti Classico releases that deserve a place on your table or in the cellar.
Michaela Morris Michaela Morris

Selecting favourites among Chianti Classico’s new releases is like splitting hairs: so many deserve a place at the dinner table and/or in the cellar.

Given different ageing regulations within Chianti Classico’s three-tiered classification, a wide range of vintages is released every year. A first peek at the ‘saved-by-August-rain’ 2022 is restricted to the ‘annata level, while the preliminary 2021 Riserva and Gran Selezione, together with longer-aged annata, provide a comprehensive picture of what has shaped up to be an excellent vintage.

Add to this some stunning late releases from 2020 and 2019, and the choices multiply further.

My recommendations below attempt to represent the exceptional value and incredible diversity the denomination offers.

See the score table with Michaela’s tasting notes and scores for 180 new Chianti Classico releases 

Featured in this article:

See the wines featured in this article, arranged by score. To see all wines tasted, including all the top scorers, view the score table.

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