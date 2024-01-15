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Philipponnat: An ‘astounding’ Clos des Goisses 1978-2014 vertical

Peter Liem reports from a breathtaking tasting which showcased one of Champagne's most revered single vineyards, Philipponnat's Clos des Goisses, and delivers his verdict on 32 releases.
Peter Liem

In the modern era, the idea of single-vineyard Champagne is commonplace, yet the concept of making a Champagne from a single site is comparatively new. The first that we know of, or that has stood the test of time, is Philipponnat’s Clos des Goisses, which the house has been producing for nearly 90 years.

One of Champagne’s most renowned vineyard sites, the Clos des Goisses is also one of the most picturesque, its steep slopes descending dramatically towards the Marne river below. It was purchased by Philipponnat in 1935, and since that time the house has used it to make a single-vineyard Champagne of intense expression and distinctive personality.

Scroll down for notes and scores for 31 releases of Clos des Goisses and Clos des Goisses Juste Rosé

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