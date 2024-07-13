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Poggio Valente: Creation of a Tuscan Sangiovese cru

A vertical tasting to mark the 25th vintage of Fattoria Le Pupille's single-vineyard wine, Poggio Valente.
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Le Pupille has been a leading name in the Maremma area of southern Tuscany since the mid-1980s, when Elisabetta Geppetti and her then-husband took over her family’s estate. The consultant enologist at the time was Giacomo Tachis (recipient of Decanter’s Hall of Fame award in 2011), a family friend.

Architect of a not-insignificant number of Super Tuscans, including Sassicaia, Tignanello and Solaia, Tachis encouraged Elisabetta to harness the popularity of these internationally-styled wines, and so Saffredi was born with the 1987 vintage. Fattoria Le Pupille soon found itself in front of a global audience.

The winery’s new-found international profile, as well as its devotion to the local Morellino di Scansano wines, led to Elisabetta being appointed as the first president of the Morellino di Scansano consorzio upon its foundation in 1992, making Elisabetta Italy’s first female president of a wine consortium. She was re-elected from 2011 to 2013.

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25 years of a cru Sangiovese: Poggio Valente

The wines are listed oldest to youngest

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