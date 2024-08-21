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Rhône ranging: The evolution of Australia’s red Rhône varieties

While Syrah has found its own expression in Australia, other red Rhône varieties have proved less popular – until now. Matt Walls discovers that while Grenache is leading the charge, other grapes such as Cinsault and Carignan are finding favour. 
Matt Walls Matt Walls

A common charge levelled against the French wine industry is its restrictive appellation legislation. Though drawn up with good intentions, it can indeed cramp winemakers’ creativity.

How freeing it must be therefore to make wine in countries like Australia, unhindered by such bureaucracy. But the local market can also have a constraining influence on wine styles – many drinkers have specific notions about exactly what they want from established classics such as Barossa Shiraz.

Scroll down for 20 scintillating red Rhône varieties from Australia

Top 20 Australian wines made from red Rhône varieties

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