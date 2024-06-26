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Vernaccia di San Gimignano: Tuscany’s supreme white wine territory

Lying in the west of one of the world’s prime red wine areas, the DOCG of Vernaccia di San Gimignano produces only whites. Some styles are delicious in their first flush of youth, while other bottlings can be a great off-beat choice for cellaring.
Alessandra Piubello Alessandra Piubello

In the province of Siena, in the heart of Tuscany, lives the ‘white queen’ – Vernaccia di San Gimignano – whose name is taken by both the DOCG region and its key grape variety. Her vineyards gaze up to the striking hilltop skyline of the UNESCO World Heritage-listed medieval ‘city of towers’ (there are 14 that remain visible today) of San Gimignano.

To taste Vernaccia di San Gimignano is to be transported into a historical tapestry of art and culture; lauded by poets, popes and aristocrats, this wine’s long, noble recorded history dates back to at least 1276.

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A view on Vernaccia: Piubello’s 10 wines to try

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