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Walls’ hidden gems: Domaine La Cabotte in Massif d’Uchaux

Matt Walls provides his insider knowledge on where to find exceptional wines in the Rhône without a hefty price tag, pinpointing this top-class biodynamic domaine in a little-known region as a producer to seek out.
Matt Walls Matt Walls

Côtes du Rhône Villages is well known for offering great value for money, not just for France but throughout the world. There is however a tactic you can employ to further maximise bang for buck if you’re in search of a bargain.

Firstly, select a top-performing ‘named village’. There are currently 21 of these villages that can append their name onto the Côtes du Rhône Villages label, but not all of these villages, or terroirs, are equal.

Scroll down for tasting notes and scores for Domaine La Cabotte wines

Walls’ reviews of Domaine La Cabotte wines:

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