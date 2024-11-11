{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NmYxMjE0ZWJjZmRhNDFiNTQzNmRmMmUxNzM0ZDBiYzdmZTQyMGM3ZWJhYzY2YzZmYWJlMDM4YmQ5YjMwZjhjYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Wine investment: Legendary wines shine at auction

Fine wine classics have shone at auctions this autumn and the SuperTuscans continue to perform well.
Chris Mercer Chris Mercer

Legendary wines have gone under the hammer during the auction houses’ autumn sales season, from Hong Kong to the US.

Château Mouton Rothschild 1945, a Decanter Wine Legend, was the top-selling lot at the Christie’s Epic Cellar II auction in Hong Kong in early October. Twelve bottles in their original wooden case (OWC) sold for HK$1.25m (£123,321), including buyer’s premium (pre-sale high estimate: HK$1.1m).

Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti 1990 achieved the second highest price, at HK$937,500 for six bottles (OWC; high e: HK$900,000).

Disclaimer: Decanter’s Marketwatch pages are published for informational purposes only and do not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK.

Related articles

Wine investment: Top Champagnes in demand

Wine investment: La Place releases into tricky market

Wine investment: Dom Pérignon 2015 released

Latest Wine News