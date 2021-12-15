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Chablis 2020: top-value wines

After tasting almost two hundred Chablis 2020 wines, Andy Howard MW selects a dozen that should represent both good quality and value for money when the wines are available to buy.
Andy Howard MW Andy Howard MW

In Andy Howard MW’s Chablis 2020 vintage report, the top-scoring wines mainly consisted, somewhat unsurprisingly, of grand cru and premier cru wines.

A vintage marked by classicism, both of these quality tiers showed distinct terroir influence in 2020, as well as good ageing potential, although command much higher prices.

Scroll down for tasting notes and scores for a selection of top-value Chablis 2020 wines

However, Petit Chablis was also very successful in 2020, with many wines showing an attractive stone-fruit character combined with freshness and approachability.

See Andy’s full Chablis 2020 vintage report and top-scoring wines

Top-value Chablis 2020 wines:

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