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Expert’s Choice: Hunter Valley Semillon
Huon Hooke
November 17, 2024
The dry white
of Semillon is one of the wine world’s greatest secrets. It has a devoted following among those consumers who have discovered it and it’s revered by the winemakers of the Hunter Valley in New South Wales; yet it goes curiously uncelebrated in much of the wider world. Hunter Valley
The Hunter Valley – a two-hour drive north of Sydney – is Australia’s oldest continuing wine region, becoming established in the 1830s. Semillon is believed to have been grown there from the start, although it wasn’t always given its correct name, its wines being labelled variously as Shepherd’s Riesling, Rhine Gold and Chablis, among others.
As with
in the middle Chenin Blanc , Loire in Pinot Noir and Burgundy in Nebbiolo , there are few places on the globe where Semillon excels as it does in the Hunter. Piedmont’s Langhe
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