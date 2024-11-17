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Expert’s Choice: Hunter Valley Semillon

A white variety that deserves a wider audience, Semillon wines are delicious and accessible in youth, yet can also develop great complexity and nuance over a remarkably long life.
Huon Hooke Huon Hooke

The dry white Semillon of Hunter Valley is one of the wine world’s greatest secrets. It has a devoted following among those consumers who have discovered it and it’s revered by the winemakers of the Hunter Valley in New South Wales; yet it goes curiously uncelebrated in much of the wider world.

The Hunter Valley – a two-hour drive north of Sydney – is Australia’s oldest continuing wine region, becoming established in the 1830s. Semillon is believed to have been grown there from the start, although it wasn’t always given its correct name, its wines being labelled variously as Shepherd’s Riesling, Rhine Gold and Chablis, among others.

As with Chenin Blanc in the middle Loire, Pinot Noir in Burgundy and Nebbiolo in Piedmont’s Langhe, there are few places on the globe where Semillon excels as it does in the Hunter.

Scroll down to see notes and scores for 18 exquisite Semillons from the Hunter Valley

Huon Hooke’s pick of Hunter Valley Semillon:

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