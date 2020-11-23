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PREMIUM

Napa Valley Cabernet: Best value 2018 wines under £50/$50

It's not easy to find a bargain among many Napa Valley Cabernets with prices regularly exceeding $100 and some topping $400 but Decanter has picked 14 from Matthew Luczy's 2018 vintage report that represent good value...
Chris Wilson Chris Wilson

Decanter’s Californian expert Matthew Luczy reviewed 250 wines for his Napa Valley Cabernet 2018 vintage report.

Previous Decanter articles have highlighted his top-rated wines overall, plus the best from each sub-appellation, however for those looking for quality and value, the below list comprises wines all priced $50 (£38) or less.

Quick links

Individual AVA analysis and top-scoring wines:

Calistoga, Coombsville, Howell Mountain, Mount Veeder, Oakville, Rutherford, St Helena, Stags Leap District

Luczy’s wines of the vintage:

Corison, Kronos Vineyard 97 pts | Kapscándy, Grand Vin, State Lane Vineyard 97 pts

Best value Napa Valley Cabernets 2018

See also

Decanter Premium Collector’s Guide: Napa Valley 

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California Cabernet 2016: Panel tasting results

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