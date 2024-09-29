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T-Oinos: A winemaking renewal in the Cyclades

Mykonos is among the best-known Cyclades islands, famed for its nightlife and windmills. For wine lovers, its more tranquil neighbour Tinos is the more enticing destination, home to the ambitious T-Oinos winery.
Sarah Jane Evans MW Sarah Jane Evans MW

Mykonos is among the best-known islands in the Cyclades archipelago, famed for its nightlife and windmills. It’s only when you land in Mykonos in midsummer that you realise just why there are so many white-sailed windmills: in the summer, the wind blows fiercely in the Cyclades.

For wine lovers, its more tranquil neighbour Tinos is the more enticing destination, one which has been undergoing a renaissance in wine. It is home to the ambitious project, T-Oinos, the brand name being a play on Tinos and on the Greek word for ‘wine’ (οἶνος / ‘oinos’).

Tinos is a welcome hideaway for the non-nightclub set to escape the crowds and traffic of Mykonos. It is developing prestige hotels, and there is plenty of local produce to enjoy.

Scroll down for notes on six wines from T-Oinos

Wines from T-Oinos

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