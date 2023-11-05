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Languedoc report 2023: Best value wines

Having tasted more than 900 wines for Decanter's most comprehensive report on the Languedoc's latest releases to date, Natalie Earl selects her top value picks from each appellation.
Natalie Earl Natalie Earl

It’s no secret that when it comes to finding quality wines with complexity and character at affordable price points, Languedoc is ripe for the picking.

Value isn’t its only calling card, but it is one of the main reasons Languedoc remains so exciting you can discover new wine styles and experiment with grape varieties you’ve never tried before all without breaking the bank.

Scroll down to see tasting notes and scores for the 10 best value picks from the Languedoc report 2023

See the Languedoc report 2023 homepage

Individual appellation analysis:

Limoux | Corbières & Minervois | La Clape | St-Chinian | Faugères | Picpoul de Pinet | Terrasses du Larzac | Pic St Loup

Individual appellation analyis:

Limoux | Corbières & Minervois | La Clape | St-Chinian | Faugères | Picpoul de Pinet | Terrasses du Larzac | Pic St Loup

The 10 best value picks from the Languedoc report 2023:

The wines below are listed by style then score.

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