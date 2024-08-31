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Czar: The humble Azores curio turned stealthy unicorn

The revival of a 500-year-old viticultural tradition on the Azores’ Pico Island has elevated a unique wine from humble curio to ‘unicorn’ status, at a cool €7,500 per bottle. Sarah Ahmed shares the extraordinary story of Czar and is granted exclusive access to the latest releases.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Cast adrift in the middle of the Atlantic, more than 1,600km west of Lisbon and 1,200km north-west of Madeira, are nine tiny islands that make up the autonomous Portuguese region of the Azores.

Pico, the second-largest island and the main wine producer of the region, is dominated by the 2,531m-high stratovolcano of Mount Pico, Portugal’s highest mountain. Viticulture is concentrated in the black, heat-retaining lava beds (lajidos) around the flat, exposed village of Criação Velha, in the island’s west.

Notes and scores for five Czar wines below

See Sarah Ahmed’s notes and scores for Czar wines

Wines in ascending order of vintage and release.

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